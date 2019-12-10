В Кремле назвали место проведения следующего "нормандского саммита" [ Редактировать ]
Следующий саммит "нормандской четверки" пройдет в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца - в апреле.
"По-моему, Берлин", - ответил Песков на вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.
Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".
Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.
Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.
О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.
"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.
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