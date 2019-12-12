Викрадення автівок залишається серйозною проблемою в Україні. Хоча за даними Нацполіції, в першому півріччі 2019 кількість крадіжок, дещо знизилася, повністю автозлочинність викорінити не вдається.

Лише у столиці щодоби зловмисники викрадають два-три автомобілі. Не менш гострою є проблема і в інших містах. Які марки автівок найбільше полюбляють крадії і які шанси в постраждалих повернути своє майно, розкаже Жанна Дутчак.

На цьому відео Юліана Антонюк востаннє бачила свою машину. Її викрали вночі з двору. Троє невідомих намагалися відкрити двері, а коли їм це не вдалося - через заднє скло пробралися всередину.

"В загальному це їм зайняло 20 хвилин, це досить довго. Завели вони дуже швидко машину. Це їм треба було до хвилини часу насправді", - говорить Юліана Антонюк, постраждала автовласниця.

"Тойоту" дві тисячі шістнадцятого року випуску в повній комплектації жінка придбала півтора року тому. В Івано-Франківську таких не більше трьох. Машини цієї марки - викрадають найчастіше - кажуть поліцейські.

"Тому що автомобіль не обладнані досить серйозними системами захисту. Переважно відкривають замок а далі дія техніки. Є пристрої, які підшивають ключ вони невеликі він як мобільний телефон, має USB-роз'єм", - говорить Ігор Підгірний, старший оперуповноважений Управління карного розшуку.

Крадії вже давно навчилися обходити будь-який захист. Та додаткова охорона збільшує імовірність убезпечити залізного коня.

"Основне полягає в тому, щоб збільшити час, точніше зменшити час для крадія можливості викрасти машину. Якщо ви ставите якісь додаткові пристрої це відноситься до сигналізації, відноситься до механічних пристроїв які блокують коробку передач шанси у злодія зменшуються", - говорить Юрій, директор фірми зі встановлення охоронних пристроїв для авто.

Тільки цього року на Прикарпатті викрали майже сімдесят машин. Більше половину з них вдалося виявити - звітують поліцейські. Кажуть, найбільші шанси знайти авто в перші дві-три доби після зникнення. Юліанину автівку шукають уже третій місяць.

"Автомобілі через рік і через два знаходять. Надії втрачати не варто. Тому що ми працюємо. Ми не зупинилися", - говорить Ігор Підгірний, старший оперуповноважений Управління карного розшуку.

Камери відеоспостереження зафіксували, як "Тойота" на шаленій швидкості покинула місто ще у вечір викрадення. Наступного дня авто бачили у Волинській області.

"І після того моменту вона не засвітилася. Яку інформацію я знала на другий день, по суті я знаю дотепер", - говорить Юліана Антонюк, постраждала.

На крадених машинах у сімдесяти відсотках випадків перебивають номери кузова. І продають або вивозять за кордон. Тож постраждалим автовласникам доводиться розраховувати на пильність і порядність покупців вживаних транспортних засобів.