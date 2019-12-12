Знаменитая телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками пикантным фото с отдыха.

Читайте также Регина Тодоренко сделала откровенное признание о муже

На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует в белом купальнике. "Погода на Бали порадовала! Проливные тропические дожди. Да, и чуть намокла", - подписала фотографию Тодоренко.

"Вау, Регина, ты супер", "Просто шикарная", "Невероятная", - писали поклонники.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко умилила новогодним фото с Топаловым.