Регина Тодоренко ошарашила пикантным фото [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Знаменитая телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками пикантным фото с отдыха.
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На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует в белом купальнике. "Погода на Бали порадовала! Проливные тропические дожди. Да, и чуть намокла", - подписала фотографию Тодоренко.
"Вау, Регина, ты супер", "Просто шикарная", "Невероятная", - писали поклонники.
Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко умилила новогодним фото с Топаловым.
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