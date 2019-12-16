Журналісти програми "ТСН.Тиждень" розкрили подробиці резонансної кримінальної справи щодо адвоката і представника естонського інвестора Олександра Погорілого.

22 листопада 2019-го року після виступу генпрокурора Рябошапки, співробітники ГПУ і СБУ спробували провести обшук і вручення підозри адвокату нібито за факт вимагання у голови селища Затока В'ячеслава Бокія.

Примітно, що сам Бокій є обвинуваченим в організації замовного вбивства Погорілого, він переховувався від правосуддя, але був затриманий у 2016-му році.

У сюжеті колишній адвокат Бокія Станіслав Клименко стверджує, що в 2016-му році глава селища особисто говорив йому про плани з ліквідації Погорілого, а депутат селищної ради Богдан Шевчук стверджує, що Бокій просив його знайти виконавців вбивства, а також "скинутися на це грошима".

За словами Шевчука, незабаром після невдалого замаху Бокій познайомився з Павлом Демчиною (перший заст. голови СБУ 2016-2019), який відпочивав в Затоці. Через деякий час Бокій розповів Шевчуку, що придумав якусь "комбінацію", щоб за допомогою своїх зв'язків в СБУ завести кримінальну справу проти Погорілого і тим самим закрити справу щодо замовного вбивства, в якому головним обвинуваченим є сам Бокій. Після цього він став вимагати, щоб Шевчук став одним з учасників переговорів між Бокієм і Погорілим - стверджує в сюжеті депутат.

Анатолій Коломієць, один з людей, яким Бокій доручив вести переговори з Погорілим, відкрито озвучив імена співробітників СБУ, яких глава селищної ради називав "своїми людьми". Він також оприлюднив аудіозапис телефонної розмови, в якому Бокій каже йому їхати в СБУ і писати заяву на Погорілого, "а там вже всі в курсі".

І Богдан Шевчук, і Анатолій Коломієць були свідками особистої зустрічі Погорілого та Бокія, на якій наполягав останній, і обидва стверджують, що ніякого факту вимагання з боку адвоката не було.

Сам Погорілий називає цю справу особистою помстою голови селищної ради проти нього і естонського інвестора за принципову позицію проти криміналу і розкрадань землі в Затоці. З цього приводу адвокат звернувся до президента Зеленського, назвавши дії силовиків свавіллям, а справу сфабрикованою на замовлення Бокія.

У зверненні Погорілий закцентував увагу на тому, що протягом двох тижнів в Затоці має відбутися сесія селищної ради, на якій в приватні руки незаконним чином можуть бути віддані близько 12 га пляжів курорту.