Потужні повені на півдні Франції. У департаменті Ланди через падіння дерев загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Близько шестисот осіб евакуйовані.

Вода в місцевій річці піднялася майже на п'ять із половиною метрів. Кількадесят будинків затопило. Близько 60 тисяч обійсть залишилися без електрики.