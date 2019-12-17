Південь Франції охопили повені [ Редактировать ]
Потужні повені на півдні Франції. У департаменті Ланди через падіння дерев загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Близько шестисот осіб евакуйовані.
Вода в місцевій річці піднялася майже на п'ять із половиною метрів. Кількадесят будинків затопило. Близько 60 тисяч обійсть залишилися без електрики.
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