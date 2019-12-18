ЗСУ зазнали втрат на Донбасі [ Редактировать ]
В українському війську знову втрата. Напередодні увечері в результаті ворожого обстрілу загинув старший солдат 28 окремої механізованої бригади Василь Лісіцин, - про це повідомили у штабі Об'єднаних сил.
Сьогодні зранку російсько-окупаційні війська поновили обстріли наших позицій. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї вороги атакували опорні пункти ЗСУ поблизу Новолуганського, Березового та Водяного. Один з українських захисників зазнав бойового поранення.
Крім того, повідомили у Штабі, під час ворожого обстрілу Мар'їнки, кульове поранення дістав місцевий мешканець. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося - він помер дорогою до лікарні.
по теме
На Донбасі 21-річний сержант Сергій Михальчук врятував товариша ціною власного життя
Під час вибуху міни, нацгвардієць прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима
Військовослужбовці на Донбасі отримали державні нагороди
Вогонь дістався до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали обстріл, здолали полум'я, а Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою, командир вручає орден "За доблесну службу"
Бійці ЗСУ встановили український прапор поблизу ворожих позицій на Донбасі
Авдіївська "промка". До лінії розмежування - рукою подати. Наші бійці встановили тут національний прапор
На сході України загинув сержант Дмитро Темний
Боєць отримав смертельне поранення під час ворожого обстрілу два дні тому - він служив у 72 бригаді Чорних Запорожців, був родом з Черкас
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли
Під вогонь окупантів потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська та Зайцевого