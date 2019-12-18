В українському війську знову втрата. Напередодні увечері в результаті ворожого обстрілу загинув старший солдат 28 окремої механізованої бригади Василь Лісіцин, - про це повідомили у штабі Об'єднаних сил.

Сьогодні зранку російсько-окупаційні війська поновили обстріли наших позицій. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї вороги атакували опорні пункти ЗСУ поблизу Новолуганського, Березового та Водяного. Один з українських захисників зазнав бойового поранення.

Крім того, повідомили у Штабі, під час ворожого обстрілу Мар'їнки, кульове поранення дістав місцевий мешканець. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося - він помер дорогою до лікарні.