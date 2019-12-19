День адвоката 2019: поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
Ежегодно 19 декабря празднуется профессиональный праздник - День адвокатуры Украины. Согласно Закону Украины "Об адвокатуре" , она является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным, согласно Конституции Украины, содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им иную юридическую помощь".
Поздравления в стихах
В День украинского адвоката
Соблюдение законов пусть будет свято.
Верных решений, успешных процессов,
Развития и расширения интересов.
Порядочных партнеров, энергичности,
Достатка, впечатлений и практичности,
Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,
На дела добрые и счастье сподвигала!
***
Адвокат ты безупречный, -
Комплимент от сердца мой.
На процессе не сравниться
В знаниях никто с тобой.
В праздник твой хочу успехов
Пожелать во всех делах,
Быть востребованным в деле,
Твердо на ногах стоять.
***
В День украинского адвоката
Соблюдение законов пусть будет свято.
Верных решений, успешных процессов,
Развития и расширения интересов.
Порядочных партнеров, энергичности,
Достатка, впечатлений и практичности,
Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,
На дела добрые и счастье сподвигала!
***
Адвокаты, адвокаты,
Цвет юристов всех времен,
Те, кто был судьбой когда-то
Честным словом заклеймен,
Кто умен, хитер и ловок,
Знает выход где и вход,
Кто без всяких заготовок
Прокурора заклюет -
Вот о них сегодня вспомним,
Пожелаем долго жить,
И Фемиде беззаветно
И ответственно служить!
Также мы писали о том, что в четверг, 19 декабря, в Украине празднуют День святого Николая.
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