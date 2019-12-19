Ежегодно 19 декабря празднуется профессиональный праздник - День адвокатуры Украины. Согласно Закону Украины "Об адвокатуре" , она является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным, согласно Конституции Украины, содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им иную юридическую помощь".

Поздравления в стихах

В День украинского адвоката

Соблюдение законов пусть будет свято.

Верных решений, успешных процессов,

Развития и расширения интересов.

Порядочных партнеров, энергичности,

Достатка, впечатлений и практичности,

Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,

На дела добрые и счастье сподвигала!

***

Адвокат ты безупречный, -

Комплимент от сердца мой.

На процессе не сравниться

В знаниях никто с тобой.

В праздник твой хочу успехов

Пожелать во всех делах,

Быть востребованным в деле,

Твердо на ногах стоять.

***

В День украинского адвоката

Соблюдение законов пусть будет свято.

Верных решений, успешных процессов,

Развития и расширения интересов.

Порядочных партнеров, энергичности,

Достатка, впечатлений и практичности,

Любви такой, чтобы вела и вдохновляла,

На дела добрые и счастье сподвигала!

***

Адвокаты, адвокаты,

Цвет юристов всех времен,

Те, кто был судьбой когда-то

Честным словом заклеймен,

Кто умен, хитер и ловок,

Знает выход где и вход,

Кто без всяких заготовок

Прокурора заклюет -

Вот о них сегодня вспомним,

Пожелаем долго жить,

И Фемиде беззаветно

И ответственно служить!

Также мы писали о том, что в четверг, 19 декабря, в Украине празднуют День святого Николая.