В пятницу, 20 декабря, в Печерском районе Киева произошел жуткий инцидент. Девушка выпала из окна многоэтажки, сообщает "Информатор".

ЧП произошло возле университета культуры и искусств по адресу улица Коновальца, 36е. От полученных травм девушка умерла.

Ее тело обнаружили прохожие. Личность девушки на данный момент не установлена. Выясняются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчину до смерти забили в кафе.