В Киеве на Печерске трагически погибла девушка [ Редактировать ]
В пятницу, 20 декабря, в Печерском районе Киева произошел жуткий инцидент. Девушка выпала из окна многоэтажки, сообщает "Информатор".
ЧП произошло возле университета культуры и искусств по адресу улица Коновальца, 36е. От полученных травм девушка умерла.
Ее тело обнаружили прохожие. Личность девушки на данный момент не установлена. Выясняются все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчину до смерти забили в кафе.
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