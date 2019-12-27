На фоне низкого уровня благосостояния граждан Украины особое беспокойство вызывает падение уровня социальной защиты участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, от нее пострадали. Учитывая это, народный депутат Сергей Левочкин направил премьер-министру Алексею Гончаруку запрос, в котором требует выполнения решения Конституционного суда о восстановлении прав граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и внесения соответствующих изменений в госбюджет на 2020 год.

Также политик настаивает на восстановлении в бюджете программ по обеспечению жильем и лечению чернобыльцев, которые имеют онкозаболевания, организации бесперебойного обеспечения льготных категорий чернобыльцев бесплатными лекарствами, санаторно-курортным лечением, специальным автотранспортными средствами для чернобыльцев-инвалидов, сохранение и увеличение финансирования сети медучреждений для чернобыльцев.

Он пояснил, что снижение уровня жизни пострадавших от аварии и ее ликвидаторов в первую очередь происходит из-за сокращения объемов бюджетного финансирования профильных социальных программ. В частности, в текущем году сумма бюджетных средств, выделенных на реализацию программы "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС" (1,98 млрд грн), на 24% ниже, чем была в 2013 году. Если учесть рост цен 2014-18 годов и ожидаемый в 2019 году уровень инфляции, то снижение выглядит еще большим - на 71%, а в долларовом эквиваленте - в 4,3 раза.

"Особое беспокойство вызывает невыполнение правительством решения Конституционного суда, который признал незаконными решения Кабинета министров, направленные на сужение социальных льгот, от чего пострадали почти 2 млн граждан. Этот факт подтверждается тем, что правительство не предусмотрело в проекте бюджета на следующий год дополнительного финансирования восстановленных Конституционным судом льгот и гарантий чернобыльцев", - резюмировал Сергей Левочкин.