Интернет стал самым мощным инструментом для создания комфортной жизни человека. С его помощью можно в считанные минуты найти любую информацию, вносить обязательные платежи, общаться с друзьями.

Сейчас даже небольшие кредиты можно получить онлайн, без посещения офиса банка. Достаточно сделать несколько кликов мышкой, как деньги уже приходят на карту. Такая услуга стала очень востребована, а вместе с этим выросло число микрофинансовых организаций, желающих выдавать онлайн-займы.

Чтобы не растеряться в обилии подобных предложений, для жителей Украины был разработан специальный сервис SmartZaim. Он содержит перечень проверенных микрофинансовых организаций и помогает клиентам подобрать наиболее выгодные предложения.

О работе сайта

Сервис szaim.com.ua - не единственный в данной сфере. Только не каждый из них занимается проверкой МФО на надежность и легитимность. Зато SmartZaim имеет своей целью помочь посетителям найти предложение с выгодной процентной ставкой в безопасной организации. В перечень МФО здесь входят только те, которые имеют лицензионную документацию и чья деятельность носит официальный характер. Для этого сотрудники компании постоянно проводят мониторинг банковского рынка, изучают рейтинг микрофинансовых организаций, проводят опрос клиентов.

Оформление онлайн-займа на сайте компании дает массу преимуществ:

Не нужно собирать большой пакет документов и подтверждать свои доходы.

Получить деньги может любой совершеннолетний гражданин Украины - от студента до пенсионера. Главное, чтобы заемщик объективно оценивал свои возможности и в дальнейшем смог благополучно погасить задолженность.

Дистанционное оформление и получение займа - еще один большой плюс онлайн-кредитов. Не нужно тратить время на походы по офисам банков.

Получить необходимую сумму можно в любой время суток. Нет необходимости привязываться к режиму работы офисов.

Быстрое решение вопроса. Заявка рассматривается в течение нескольких минут. Это очень важно при острой срочности получения денежных средств.

При оформлении кредита клиент всегда может рассчитывать на помощь компетентного специалиста. Для этого можно позвонить на горячую линию, и сотрудник компании окажет объективную помощь.

Система сама выберет лучшие предложения МФО под запросы заемщика, указанные в специальном фильтре для поиска.

Оформить кредит можно даже с запятнанной кредитной историей.

Как оформить и получить займ с помощью сервиса

Сайт имеет удобный интерфейс. Чтобы подать заявку, не нужно обладать специальными знаниями и навыками. Первоначально необходимо настроить основные и дополнительные параметры запроса:

сумма;

срок, на который оформляется кредит;

способ погашения;

без проверки кредитной истории;

с плохой кредитной историей.

Спустя некоторое мгновение сервис выдаст список микрокредитных организаций, которые готовы оказать услугу с указанием условий кредитования и процентной ставки. Остается направить заявку в выбранную организацию. Заемщик имеет право обратиться сразу в несколько МФО. Это увеличит шансы на одобрение заявки и позволит выбрать из представленного списка наиболее выгодный вариант. Ответ приходит в течение 15 минут.

Получить деньги можно любым из предложенных способов:

наличными в кассе организации;

на карту или электронный кошелек;

банковским переводом.

Оплачивается задолженность традиционно, по графику. Способ внесения платежа клиент выбирает на свое усмотрение. Пользователи сервиса могут не переживать о «подводных камнях» и возможных переплатах. Риск дополнительных комиссий исключен. С помощью специального калькулятора пользователь может заранее рассчитать конечную сумму погашения кредита и только потом оформлять заявку. Переходите на сайт агрегатора https://szaim.com.ua/ и присмотритесь к выгодному кредитованию в преддверии Новогодних праздников.