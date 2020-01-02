У Миколаєві провели святковий забіг [ Редактировать ]
Багато людей зібралися сьогодні і на вулицях Миколаєва. Втім, привід святковий. Там відбувся щорічний забіг. Учасники кажуть заохочують себе до здорового способу життя, а заразом збирають кошти для місцевої школи легкої атлетики. Більше розкаже Марина Михайловська.
Чимдуж за мрією. Учасники марафону не лише зганяють зайві кілограми, а й ставлять цілі на наступний рік. Вивчити англійську, доводити справи до кінця, поїхати в Америку - кожен прийшов за своїм. Спортсмени-любителі символічно долають 2020 метрів. Андрій Устимович тут вперше. 87-річний легкоатлет мріє марафонити до 100 років.
"Я сегодня тут, потому что хочу быть здоровым. Хочу молодежи и своему поколению показать, что нужно бегать. Бег - это мышцы, дыхание, сердечно-сосудистая система", - говорить Андрій Коломієць, учасник Забігу мрії.
Забіг мрії у Миколаєві проводять втретє. Марафонців більшає з кожним роком. Деякі в святковому новорічному вбранні.
"Здесь собираются смелые здоровые николаевцы, которые хотят провести 1 января как-то по-особенному. Основная цель - помечтать, чтоб было немного магии в Новый год", - говорить Віталій Щербина, організатор "Забігу мрії".
У цій родині вирішили: поки інші біля телевізорів доїдатимуть олів'є, зробити перші кроки до своєї цілі.
"Як на мене, дуже гарний та потрібний початок року, бо біг заряджає на правильні думки, на хороший темп в роботі, в сім'ї. 2 км 20 м не так багато. Це класна ідея", - говорить Кирило Ющишен, учасник "Забігу мрії".
Участь в забігу безкоштовна, кожен охочий залишає благодійний внесок. На зібрані кошти організатори куплять спорядження для Миколаївської дитячої спортивної школи.
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