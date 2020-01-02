Сьогодні уже 29-й день демонстрацій - і це абсолютний рекорд для країни

У Франції продовжуються страйки. Вони сягнули рекордної тривалості. Востаннє залізниця та громадський транспорт не курсували так довго понад 30 років тому у 1986. Чи збирається французька влада йти на поступки та скільки протести можуть тривати - розкаже Олена Абрамович.

Курсує лише третина швидкісних потягів, 20% приміських та менше половини регіональних поїздів. На новорічні свята парижани так само страйкують єдине, що змінилось, це хіба що шапки на головах у демонстрантів.

Сьогодні уже 29-й день демонстрацій - і це абсолютний рекорд для країни.

Адже найдовший в історії Франції страйк тривав 28 днів у 1986 році. Усе це відповідь на спробу президента Еммануеля Макрона реформувати пенсійну систему. У новорічному зверненні ще раз наголосив - не збирається відмовлятися від своїх намірів.

"Я беру до уваги те, що наші рішення не подобаються опозиції. Та чи може це стати достатньою причиною для відмови змінити нашу країну та наше життя? Ні, бо це означатиме, що ми відвернемось від тих, від кого уже відвернулась система. Це означатиме зрадити нашим дітям, на яких ляже тягар. Саме тому я доведу пенсійну реформу до кінця", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Після такого привітання профспілки обурилися ще більше та закликали усіх французів доєднатися і влаштувати загальнонаціональний страйк.

"Я уважно слухав промову і у мене склалося враження, що я чув ці слова уже тисячу разів. Що нового в тому, що він сказав про цю знамениту соціальну реформу? Нічого. Таке враження, що цей президент живе у своїй бульбашці і думає, що все в країні добре, немає ніяких жовтих жилетів, ніяких страйків, ніякої бідності", - говорить Філіпп Мартінез, голова профспілки CGT.

Макрон намагається спростити пенсійну систему та підвищити пенсійний вік. Не подобається не лише залізничникам, які найактивніше страйкують. У ці дні приєднувались до них і вчителі, поліція, і навіть працівники французької опери та балету.

"Музиканти на актори постійно виступають по 3-4 години кожен, працюють після опівночі до шести разів на тиждень без оплати перепрацювань або по 3 тижні без вихідних у високий сезон. Ми працюємо по неділях, на свята та новий рік. Тому втома в 60 чи 62 роки дійсно стає нестерпною", - говорить Крістоф Гріндель, речник оркестру опери Бастилії.

У той час як чимало французів страшенно втомились від складнощів з пересуванням по країні, більшість з них усе-таки розуміють і підтримують страйкарів.

"Я пам'ятаю страйк 1995. Вважаю, що це добре - вони сміливі і ми маємо їх підтримувати".

"Страйки потрібні, аби Макрон та його уряд доклали зусиль, щоб усі були в більш рівних умовах, щоб усі мали однакові шанси на хороше життя".

Тим часом в уряді переконують - саме профспілки гальмують переговорний процес та не хочуть вивести країну з глухого кута.

"Які пропозиції зробили профспілки, аби мати пенсійну систему, яка вирішує проблеми жінок, малозабезпечених верств та повертає баланс? Двері відчинені, хай роблять пропозиції. Коли вони кажуть "усе дуже просто - поверніть пенсійний вік до 60 років" - це несерйозно", - говорить Агнес Паньє-Рунашер, заступник міністра економіки Франції.

Наступна зустріч, коли профспілки та представники уряду мають провести перемовини, призначена на 7 січня.