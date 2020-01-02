Прийняти гостей безкоштовно в Черкасах зголосилося ще чотири кафе і одна перукарня

Незвичну і безкоштовну акцію організували в Черкасах. У ресторанах частували людей на інвалідних візках. Більше розкажуть мої колеги

Для цих дівчат і хлопця кожна подорож містом важлива подія. А цей день взагалі особливий. За свої 23 роки Аня ніколи не відпочивала в кафе чи ресторані - від народження вона користується інвалідним візком. Перед входом Аня помітно нервує і не знає, що замовити.

На вході молодих людей зустрічає адміністратор ресторану швидкого харчування. Для візочників тут окремий вхід із пандусом. Адміністратор пропонує найпопулярніші страви.

Ресторан, в якому працює Жанна одним з перших відгукнувся на пропозицію прийняти людей з інвалідністю. Ця вечеря за рахунок закладу. Адміністраторка каже, відмовити не могли, адже їх ресторан навіть будувався з урахуванням потреб людей на візках.

"Часто у нас харчуються люди з обмеженими можливостями, також у нас є люди, які не можуть сидіти - ось столик, він піднімається і люди можуть стоячи харчуватись. Ми робимо всі умови для цього", - говорить Жанна Бєлік, адміністраторка закладу.

Станіслав за 33 роки в ресторані теж вперше.

"Хотілося більше бути з людьми, скажімо так, але через те, що у нас заклади харчування майже не обладнані …нажаль приходиться якось своїми силами обирати куди їхати", - говорить Станіслав Кураса, учасник акції.

Акцію "запроси особливого гостя" влаштували, аби адаптувати людей з інвалідністю у соціумі, розповідає організаторка Тетяна. Вона мама дівчини з інвалідністю. З адаптацією інвалідів у суспільстві, розповідає жінка, справжня проблема - адже оточуючі не завжди готові сприймати їх.

"Я дуже часто стикаюсь з такими проблеми, коли до такої людини, чи до такої діти звертаються взагалі у третій особі. Тобто, звертаються до батьків і говорять - ваша донька, чи ваш син. Але це не є проблема людей, це просто той момент, коли люди не маючи досвіду вони не знають - вони мають страх", - говорить Тетяна Новакова, голова громадської організації.

Прийняти гостей безкоштовно в Черкасах зголосилося ще чотири кафе і одна перукарня.