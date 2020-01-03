На Донбасі показали наслідки "новорічного перемир'я" [ Редактировать ]
На Донбасі поранено українського військовослужбовця. Про це повідомили у Штабі операції об'єднаних сил. За останню добу ворог тричі порушував режим тиші. Найгарячіше було біля Новолуганського та Зайцевого. Більше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
Селище Зайцеве. Фактично це вже околиця окупованої Горлівки. Колись був затишний район. А тепер скрізь зруйновані оселі. Розбомблені мінами та снарядами. Тут і нині проживає близько півтори сотні людей. Утім бойові дії не вщухають. Ворог продовжує обстрілювати і українські позиції, і будинки мирних житів.
Ось, будь-ласка, бачимо наслідки так званого "новорічного перемир'я". Бойовики вдарили по селу. В результаті потрапляння займистих куль загорілася людська хата. Бачимо, що будинок вигорів ущент.
Пожежа сталася саме у новорічну ніч. Хата занедбана. У ній ніхто не жив. Чому найманці її розстріляли, наші бійці й гадки не мають. Жодних позицій поруч. Холопці кажуть, вочевидь, бойовики були напідпитку.
"Близько опівночі противник відкрив вогонь трасерами і трасера полетіли в населений пункт Зайцево, підпалили будинок. Ми оперативно надали допомогу й допомогли загасити пожежу. Ну в них же новий рік і свято от вони й рєшили нас привітати. І вони вирішили показати нам що таке салюти і постріляти в наш бік і привітати напевне місцевих жителів", - говорить Назар, боєць Національної гвардії України.
Прямуємо до "нульових"позиції. Цю ділянку утримують бійці Національної гвардії. Хлопці спостерігають за супротивником. Ніч традиційно була неспокійною. І день видався тривожним.
"Вони напилися й почали гатити куди тільки бачать, от такі справи. - А це що? О, чуєте? - Так. Оце постійно по нам працюють і не замовкають, тобто… але нічого, ми впораємося. Настрій бойовий, хлопці у доброму настрої, не бояться і знають що робити, що саме головне. Роблять все професійно і швидко. За професійність можете", - говорить Максим, боєць Національної гвардії України.
Бійці кажуть таке тут відбувається, мов за розкладом. Найманці активізуються зазвичай, коли сутеніє. До ворога - рукою подати.
"Просто от скучно людям, ми сидимо на посту дивимося, спостерігаємо, щоб нічого не трапилося, а вони ось так развлєкаються кожен божий вечір. - А це що за ба-бах? - Це по звуку наче як вісімдесят друга", - говорить Олександр, боєць Національної гвардії України.
А в такі часи, коли тут панує нетривка тиша, треба бути особливо пильними. Можуть працювати ворожі диверсійні групи. Тому українським захисникам не до свят.
"А ви як зустріли Новий рік? - Нормально по путі на пост. Поїли олів'є й пішли далі нести службу".
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