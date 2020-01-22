Наїзд на пішохода: маленький Єгор потребує термінової допомоги [ Редактировать ]
10 наїздів на пішоходів від початку року. Така невтішна статистика на дорогах Черкас. Серед потерпілих - 4 річний хлопчик Єгор. Саме його на пішохідному переході на великій швидкості збив автомобіль. Постраждав також його брат-близнюк та дідусь. Подробиці в матеріалі Станіслава Кухарчука.
Чотирирічний Єгор вже одинадцять днів не приходить до тями. Увечорі 9 січня малечу, його брата-близнюка та дідуся на шаленій швидкості збив автомобіль таксі. Вся сила удару прийшлась на маленького Єгора.
"Дитина була у вкрай тяжкому стані, і по зараз перебуває залишається у вкрай тяжкому стані. Серцева діяльність підтримується препаратами, дихання - апаратом штучної вентиляції легень та інші підтримуючі", - говорить Віктор Жила, завідувач відділення інтенсивної терапії Черкаської обласної дитячої лікарні.
Брат Єгора, Гліб у цій же лікарні з численними забоями. А в дідуся перелом гомілки, - розповідає батько близнюків.
"Вони переходили дорогу по пішохідному переходу, йшли в напрямку магазину. Майже не дійшли майже один метр до бордюру і в них на великій швидкості врізалося таксі. Потрібно взагалі не дивитись на дорогу, щоб так вийшло, на скільки я знаю, що він збив своєю лівою стороною", - говорить Сергій Джура, батько хлопчика.
Саме на цьому місці у спальному районі Черкас збили братів і дідуся. Після жахливої аварії тут встановили знаки пішохідних переходів, але навіть це не дисциплінує водіїв.
За півтора квартала від місця аварії - школа та кілька садочків. Кілька років тому пішохідний перехід тут обладнали так званими "лежачими поліцейськими", а цього тижня встановили ростові фігури обабіч дороги.
"Водії у нас різні є, дехто взагалі нічого не бачить".
Ні штрафи, ні кримінальна відповідальність водіїв не зупиняють.
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"У місті Черкаси, ми маємо на даний час 10 ДТП за участю пішоходів, одна особа в нас загинула і вісім осіб травмованокщо . Якщо ми візьмемо систему відеоспостереження " безпечне місто" - це комплекс камер , які вже впроваджені в багатьох містах і дійсно, за допомогою цієї системи відеоспостереження здійснювати і забезпечувати безпеку як дорожнього руху так і боротьбу скажімо із злочинністю", - говорить Олександр Клочко, старший іспектро розшуку та опрацювання дорожних пригод управління дорожної поліції в Черкаській області.
Програму відеонагляду "безпечне місто" вже кілька разів виносили на розгляд сесії Черкаської міськради, однак необхідні для впровадження гроші так і не виділили. Тим часом родина 4-річного Єгора Джури щодня змушена витрачати на порятунок дитини тисячі гривень. Аби витягти малечу з того світу, допомогу сім'ї збирають усім містом.
Допомогти Єгорові можете і ви. Для порятунку хлопчика важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими.
Картка ПриватБанку:
5168 7422 1183 4852
Джура Сергій Володимирович, батько хлопчика
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