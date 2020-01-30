Перу заливає дощами [ Редактировать ]
У Перу потерпають від повеней. Там саме у розпалі сезон дощів, який триватиме до квітня. В містечку Багуа, на півночі країни, лише за кілька годин зливи вулиці перетворилися на річки.
Подекуди рівень води сягає двох метрів. Затопило перші поверхи будинків. У район лиха спорядили загони рятувальників.
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