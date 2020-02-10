Під Запоріжжям троє 5-річних дітей потонули у місцевому ставку. Малюки пішли гуляти без нагляду дорослих, а крига виявилася занадто тонкою. У ДСНС повідомили: усього з початку року на водоймах країни загинули 4 десятки людей. Тож на Черкащині рятувальники почали патрулювати узбережжя Дніпра.

Вони щодня обстежують берегову смугу. Проводять роз'яснювальні бесіди з рибалками та населенням.