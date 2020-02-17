Шторм "Денніс" дістався французьких берегів. На континент він приніс сильні вітри, зливи та велетенські хвилі. Напередодні негода накоїла лиха у Великій Британії. Загинули щонайменше троє людей. Їхні тіла знайшли на східному узбережжі Північного моря.

Негода не вщухала в країні кілька днів поспіль. Через сильні зливи у Південному Вельсі оголосили найвищий рівень небезпеки. У місті Понтіпул з берегів вийшла річка Тафф. Через затоплення зупинили рух потягів. Не ходять і пороми. Для допомоги потерпілим залучили військових.