Шторм "Денніс" дістався французьких берегів [ Редактировать ]
Шторм "Денніс" дістався французьких берегів. На континент він приніс сильні вітри, зливи та велетенські хвилі. Напередодні негода накоїла лиха у Великій Британії. Загинули щонайменше троє людей. Їхні тіла знайшли на східному узбережжі Північного моря.
Негода не вщухала в країні кілька днів поспіль. Через сильні зливи у Південному Вельсі оголосили найвищий рівень небезпеки. У місті Понтіпул з берегів вийшла річка Тафф. Через затоплення зупинили рух потягів. Не ходять і пороми. Для допомоги потерпілим залучили військових.
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