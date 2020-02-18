Чиновники запланували ще понад сім млн гривень на озеленення парку

Мільйони на реконструкцію. В Ужгороді жителі скаржаться на неякісний, проте дорогий ремонт центральної площі. Питання щодо співвідношення ціни та якості виникли після того, як у пішохідній зоні утворилося провалля. Мар'яна Мартин продовжить.

Уже тріснута, і це її вже перекладали ось які просвіти бачимо між плиткою, ну, якість взагалі, гірше ніж було до цього", - говорить Олександр Волосянський, громадський активіст.

Це тротуар нещодавно відремонтованої площі Петефі в Ужгороді. Нині цієї плитки вже немає, в мерії взялися переробляти доріжку. І вже не вперше.

"Є дуже багато питань, до наших не свідомих громадян які на сьогоднішній день, по пішоходній зоні, можете зараз поїхати туда. Ми маємо прикру статистику, яка Говорить Про Те, що до кінця робота не доведена, у плані притягнення до відповідальності цих осіб", - говорить Володимир Бабідорич, директор Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради.

А ось покриття на протилежному боці - тут машини не їздять, але теж утворилося провалля. І це менше ніж за рік після капітального ремонту площі.

"Хтось собі таки руку нагрів на цих ремонтах. Звичайно, що качество страждає", - говорить Віктор, житель Ужгорода.

З 2017 року тут замінили всі труби. Витратили більше 13 млн. Комунальники переконують, провалля до ремонту площі жодного стосунку не має.

"Було виявлено витоки водопроводу і каналізації внутрібудинкових мереж. Водопровідний вод, який йде на даний будинок витоків не має взагалі", - говорить Олександра Турянчик, начальниця житлово-комунального господарства Ужгородської міської ради.

Реконструкцію площі розпочали три роки тому і досі не завершили. Зробили пішохідну частину, замінили частину мережі. Доробляють дорожнє покриття. Ці роботи розділили на два окремі проекти. Кожен з яких коштував по 13 мільйонів.

"Можна було більше зробити, можна було такі дві площі зробити", - вважає Анатолій, житель Ужгорода.

Зовнішнім виглядом площі жителі Ужгорода задоволені. Проте сумніваються у якості проведених робіт.

"Досудове розслідування здійснювало слідче управління ГУНП в Закарпатській області, після цього СБУ, потім знов ГУ НП - віз і нині там. Жодного кінцевого рішення, жодної підозри по розкраданні коштів і не належному виконанню будівельних робіт", - говорить Олександр Пересоляк, громадський активіст.

В прокуратурі кажуть, кримінальне провадження зареєстровано за інформацією щодо ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів. Перевіряють ремонт шляхів на вулицях в Ужгороді. Наразі чекають експертів.

"Слідчими призначено проведення експертизи ще у 2018, в листопаді 2018 року. Наразі очікується її проведення, згідно останнього повідомлення у травні 2020 року", - говорить Марина Безега, речниця прокуратури Закарпатської області.

А поки реконструкція площі Шандора Петефі триває. Чиновники запланували ще понад сім млн гривень на озеленення парку. Готуються і до заміни мереж та частини площі.