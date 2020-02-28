Новости дня: что произошло 27 февраля [ Редактировать ]
Фото: новости дня / censor.net
В четверг, 27 февраля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- В Италии украинка заразилась коронавирусом.
- Украина и Британия начали переговоры о безвизе.
- Появилась информация, что Трамп приедет в Украину.
- В Киеве начал действовать ученический е-билет.
- В МОЗе заявили, что обсервацию в Санжарах продлевать не будут.
- Число зараженных коронавирусом украинцев на Diamond Princess возросло.
Мир
- В Германии началась эпидемия COVID-19.
- Коронавирус также добрался до Эстонии.
- В Польше также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
- Израиль запретил въезд в страну иностранцев из Италии.
- ЕС расширил санкции против Турции.
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