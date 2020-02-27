В четверг, 27 февраля, в Минздраве заявили, что не планирует продлевать срок обсервации эвакуированных из Китая в санатории Новые Санжары. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, которого накануне назначили главным санврачом Украины.

"Мы пользуемся только информацией ВОЗ. Поскольку сейчас проводится много исследований… Как только ВОЗ пересмотрит сроки обсервации, мы тоже пересмотрим", - сказал он.

Ляшко также рассказал о тест-системах, которые используют для проверки на коронавирус.

Мы используем зарегистрированные в сертифицированной лаборатории тест-системы. У нас есть тест-системы, закупленные непосредственно Центром общественного здоровья, переданные ВОЗ, которые позволяют нам сейчас охватить около 3000 человек.

По его словам, параллельно "в нашем реестре изделий медицинского назначения зарегистрированы две отечественные тест-системы, которые также могут быть допущены к проведению исследований".

Есть две украинские компании, которые зарегистрировали тест-системы, которые позволяют проводить диагностику в режиме реального времени.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что пришли результаты половины тестов эвакуированных.

Эвакуированных из Китая украинцев разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Там находится около двух десятков машин. Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Напомним, в Закарпатской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Тем временем, во Вьетнаме выздоровели все инфицированные коронавирусом.