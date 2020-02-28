Ринок без пластику. Таку ініціативу запровадили екоактивісти в Катарі. Чим замінили звичні поліетиленові торбинки та одноразовий посуд? Та як сприйняли новацію відвідувачі? Дивіться далі.

Щовихідних майданчик на околиці Дохи - столиці Катару - гуде, немов вулик. Віднедавна на ринок з промовистою українською назвою "Торба" покупців принаджує не лише свіжа городина. Люди йдуть подивитися на базар, що уславився своєю екологічністю. Тут повністю відмовилися від пластику та намагаються зменшити викиди сміття до нуля. Ідея спала на думку викладачці з Нової Зеландії ще кілька років тому. Проте впровадити в життя корисну ініціативу виявилося не так просто.

"Ми прийшли з великими ідеями й думали, що втілимо їх дуже швидко й безболісно. Однак згодом зрозуміли: доведеться зробити кілька кроків назад і розпочати з просвіти. А на це потрібен час", - наголосила Сара Камерон, авторка ідеї.

Окрім роз'яснювальної кампанії, активістам довелося добре продумати альтернативу звичним і зручним пластиковим пакетам та одноразовому посуду. І тепер усі покупці приходять на ринок з полотняними екоторбинками та власними склянками для свіжого соку чи запашної кави. На випадок, якщо хтось забув прихопити горнятко, його можна позичити.

"Тут ми створили таку собі бібліотеку кухлів. Ви можете взяти кухоль, а потім повернути - і ми його помиємо. У такий спосіб ми зменшуємо кількість пластикових відходів. Щовихідних до нас навідується дедалі більше людей!", - зазначила Гала Гайдар, волонтерка.

Ентузіазм екологічних однодумців невдовзі заразив усю громаду. І тепер вільний від пластикових відходів базарчик став модним місцем зустрічі та дозвілля. А заодно і майданчиком пропагування здорового та екологічного способу життя.

"Я справді була приголомшена, оскільки в Катарі такими питаннями досі не надто переймалися. А тепер старанно працюють, щоб зарадити проблемі забруднення пластиком. Приємно бачити позитивні зрушення", - відзначила Клер Г'юз, відвідувачка ринку.

"Ця ідея, з одного боку, підвищує нашу обізнаність, а з іншого - гуртує, як цікава нагода поспілкуватися та розважитися. Це добрий приклад, як поєднувати освітні та суспільно-значущі проекти", - підкреслив Юсеф аль-Дербасті, відвідувач ринку.

Серед держав Перської затоки Катар посідає перше місце за кількістю пластикового сміття на душу населення. І майже зовсім його не переробляє. З двох з половиною мільйонів тонн твердих побутових відходів на повторне використання йде лише 8 відсотків. До світового чемпіонату з футболу, який емірат прийматиме 2022 року, влада зобов'язалася збільшити цей показник удвічі.