В Індії готуються до одного з найяскравіших фестивалів року холі. Продавці заздалегідь готують кілограми кольорової пудри, яку виробляють з кукурудзяного борошна.

Учасники обсипають одне одного барвистим порошком та поливають забарвленою водою. Стіни будівель також розфарбовують.

Кількаденне дійство супроводжують пісні, танці та різноманітні веселощі. Холі - одне із найдавніших святкувань, що символізує настання весни, відзначають його у день повного місяця.