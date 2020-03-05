Індійці готують фарби до фестивалю Холі [ Редактировать ]
В Індії готуються до одного з найяскравіших фестивалів року - холі. Продавці заздалегідь готують кілограми кольорової пудри, яку виробляють з кукурудзяного борошна.
Учасники обсипають одне одного барвистим порошком та поливають забарвленою водою. Стіни будівель також розфарбовують.
Кількаденне дійство супроводжують пісні, танці та різноманітні веселощі. Холі - одне із найдавніших святкувань, що символізує настання весни, відзначають його у день повного місяця.
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