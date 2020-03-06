Про це повідомила заступник постійного представника президента України у Криму

У представництві президента України в Криму заявили, що відновлення водопостачання до окупованого півострова з боку України можливе лише за умови повної деокупації Росією Криму.

Про це, на своїй сторінці в "Фейсбук" повідомила заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Далі цитата: "Упевнена, що новопризначений прем'єр-міністр поки що не у контексті Криму. Ми будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води". Кінець цитати.