У президента назвали умову повернення водопостачання до Криму [ Редактировать ]
У представництві президента України в Криму заявили, що відновлення водопостачання до окупованого півострова з боку України можливе лише за умови повної деокупації Росією Криму.
Про це, на своїй сторінці в "Фейсбук" повідомила заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
Далі цитата: "Упевнена, що новопризначений прем'єр-міністр поки що не у контексті Криму. Ми будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води". Кінець цитати.
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