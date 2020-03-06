В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом - віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Чому знадобилося оце рішення про розділення міністерства з питань ветеранів та тимчасово окупованих територій? Та скільки часу триватиме процес адміністративної перебудови?

З самого початку було утворено два міністерства окремо - міністерство з тимчасово окупованих територій та міністерство ветеранів. Можливо, ідея скорочення кількості міністерств полягала в зменшенні таким чином навантаження, в тому числі й на бюджет. Але згодом стало зрозуміло, що не всі речі можливо пов'язувати, тому що міністрам іноді дуже важко займатися речами, які не завжди гармонують між собою. Сьогодні прийнято рішення, що ветерани потребують особливої уваги свого міністра, а питання реінтеграції, яке стосується всієї країни, оскільки нам треба відновлювати цілісність та суверенітет України, це теж досить великий серйозний напрямок із серйозним навантаженням. Саме тому прийнято рішення про появу не просто міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а віце-прем'єра.



Що конкретно стане вашою зоною відповідальності? Чи будете ви займатись питаннями тільки ОРДЛО або також і Криму? Та які цілі ставите собі у цій роботі?

Обов'язково. Точно, тому що тимчасово окупованими територіями сьогодні є і Кримський півострів, і окремі райони Луганської та Донецької областей. Створення нового міністерства займе від 6 місяців до року. Є юридичні можливості, які вже відпрацьовані, і в середу на засіданні уряду буде подання проекту рішення, яким, я думаю, ми зможемо зробити так, щоб міністерство ветеранів працювало вже максимально швидко, також і міністерство тимчасово окупованих територій. Ніхто не постраждає: ні програми, ні люди, ні наші партнери.



Одне з найбільш болючих питань на Донбасі - про умови перетину лінії розмежування. Щоденно цю лінію переходять тисячі людей. Що можна зробити для того, аби вони потрапляли у цивілізацію на підконтрольній території, а не у той жах, на який й досі жаліються?

Це одне з наших головних завдань. Я б це називав лінією дотику, мені не подобається навіть саме словосполучення "лінія розмежування", тому що там проживають наші українці, на обох сторонах. До речі, протягом року близько 13 млн перетинів обліковується, тому це важлива річ. Люди, які переходять сьогодні на підконтрольну українському урядові територію, повинні бачити найкращі, звісно, умови.

Тому перше моє відрядження зі всією моєю командою, заступниками буде саме туди. Спочатку на Схід України – Луганська, Донецька області, і потім Херсонська область на лінії дотику з Кримом. І там ми вздовж усієї лінії перевіримо всі КПВВ, які існують, і в тому числі будемо дивитися на потенційну можливість для того, щоб дійсно розуміти, що це міністерство для людей і про людей.

Чи є у нашої держави стратегія деокупації захопленої частини Донбасу? Та як влада будуватиме відносини з тими людьми, які залишаються на окупованих територіях? Що держава може зробити, аби захистити їх та спростити умови життя?

На сьогоднішній день базово стратегія деокупації записана в Мінських угодах. Про це сказано, в тому числі, і в комюніке лідерів Нормандського формату, який відбувся в Парижі. Це вирішення питань безпеки, припинення вогню, розведення засобів і сил. Відповідно фіналом політичного регулювання мають бути вибори в окремих районах Луганської і Донецької областей. Це головна ідея такої стратегії деокупації. Деталі, нюанси ми відпрацюємо. Наше міністерство буде тим фокусом, тим агрегатом, який збере всі можливі ідеї, і ми будемо з цим працювати.

Що відбувається з переговорами у Мінську, де ви представляли Україну до призначення в Уряд? Зустрічі - регулярні, але результату - поки небагато. Який основний предмет суперечок? Та чи продовжите ви тепер роботу переговірника?

Тристороння контактна група – це якраз група, яка відпрацьовує робочі питання. Це й питання обміну – гуманітарний блок, питання пошуку зниклих – це гуманітарний блок, соціально-економічні питання – це й питання постачання води, і питання виплати пенсій, це облаштування контрольно-пропускних пунктів і так далі, політичний блок, який займається юридичними питаннями, і безпековий - це зрозуміло.

Тому, звісно, що я залишуся людиною, яка точно буде опікуватися і Мінським процесом в тому числі. Тому що працівники міністерств в якості експертів перебувають і в гуманітарній групі, і в соціально-економічній, і в тому числі політичній. Перехідне правосуддя – юридичне питання – це питання якраз відновлення, реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тому, звісно, я буду, але трошки в іншому вже статусі Я буду займатися контролем, координацією діяльності, пов'язаною з Мінською групою, що допомагатиме роботі Нормандського формату, тому що фінальну поставити тут крапку можуть лідери Російської Федерації і України за допомогою наших партнерів з німецької і французької держав.