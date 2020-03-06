Голова Нацбанку пояснив причини промислового спаду України [ Редактировать ]
Однією з головних причин відставки Уряду Гончарука всі, кого тільки не спитаєш, називали погані економічні результати та промисловий спад. Екс-прем'єр та його колеги відповідали зазвичай єдине - мовляв, це не вони винні, а курс гривні. Бо національна валюта так зросла, що усі платежі до бюджету зменшились, зокрема від митниці.
Впали і доходи експортерів, власне, промисловців. Між рядків читалося: всі претензії до Нацбанку. Це ж головний банк країни відповідає за курс гривні. А от сьогодні на ці закиди відповів уже НБУ.
В інтерв'ю виданню "Фокус" Яків Смолій, голова установи, сказав щодо ситуації таке. Падіння промисловості спричинили перш за все зовнішні фактори, бо обсяги виробництва скоротилися у багатьох країнах.
У нас найбільший спад продемонструвала металургія і, мовляв, не через гривню, а через зниження цін на руду і метали у світі. Однак, тенденція вже змінилася - світові ціни знову зростають, тож незабаром відновиться і промисловість. Зі свого боку, Смолій захищає зміцнення гривні, кажучи, що це зробило енергоресурси дешевшими та збільшило зарплати українців у валютному еквіваленті.
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