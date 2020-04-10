Новости дня: главные события за 9 апреля [ Редактировать ]
Фото: главные новости / csdkosovo.org
В четверг, 9 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- Зеленский сделал тест на коронавирус.
- МАУ выплатила часть компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране.
- В Киеве заболеваемость коронавирусом выросла втрое.
- В Украине появится новый проездной.
- Супермаркеты снизят цены на продукты.
Мир
- В США зафиксирован новый антирекорд умерших от коронавируса.
- Джо Байден будет кандидатом от демократов на президентских выборах в США.
- В Австралии нашли лекарство, подавляющее коронавирус.
- В Польше зафиксировали "самые трагичные сутки".
- Нефть дорожает на фоне переговоров ОПЕК и России.
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