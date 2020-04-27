Зеленський закликав Кабмін розглянути можливість відкриття ринків в Україні [ Редактировать ]
Зе-влада все ж таки відреагували на численні протести українських аграріїв. Продовольчі ринки можуть відкрити до кінця тижня. Президент Зеленський ухвалив розгляд цього питання на найближчому засіданні уряду.
Йдеться про понад 280 критих продуктових базарів, які забезпечують українців харчами і дають можливість численним фермерським господарствам продавати свою продукцію.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, аби встигнути відкрити ринки до кінця цього тижня, уже в середу потрібно розглянути питання щодо механізму їх безпечної роботи та чітких санкцій за недотримання правил.
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