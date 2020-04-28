Закривши ринки на час карантину, влада дає можливість отримати надприбутки спекулянтам, в той час, як українські фермери змушені роздавати безкоштовно чи викидати свій врожай. Про це у власному відеоблозі сказав лідер Національного Корпусу Андрій Білецький.

"Це результат корупції владної команди, яка дає можливість тим, хто купив дозвіл, заробляти фантастичні капітали в час загальної "чуми", - переконаний політик.

Він додав, що український фермер, вклавши гроші, зараз не може отримати прибутків.

"Якщо він сьогодні не продасть свій врожай, то не отримає прибутку, і у нього не буде грошей, щоб вкластись у наступний врожай, і в наступний рік він прийде банкрутом»" - зазначив Білецький.

Лідер Нацкорпусу висловив думку про те, що такою політикою чинна влада свідомо намагається розорити українських фермерів, щоб в умовах відкриття ринку землі, вони не мали коштів викупити власну землю.

"Вони роблять все, щоб ці люди в наступний рік зайшли без жодної можливості для викупу власних земельних ділянок. Це призведе винятково до одного, що великі холдинги через підставних осіб скуплять за безцінь у фермерів всю землю", - наголосив політик.

Андрій Білецький заявив, що зараз треба дотиснути владу, добившись відкриття ринків, де фермери зможуть продавати свій врожай.

"Всього після двох днів акцій фермерів і патріотів з Національного Корпусу Зеленський, перелякавшись, оголосив, що він відкриває ринки, бо тепер вони можуть забезпечити карантинні норми. Це показує тільки одне - виходьте і вимагайте, якщо за вами правда»" - наголосив лідер Нацкорпусу.

Окрім цього, додав політик, потрібно змусити торгівельні мережі купувати сільгосппродукцію за реальною ціною та запровадити мито на «борщовий набір», щоб захистити українського фермера від іноземних експортерів.