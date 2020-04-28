МАУ анонсує програму спеціальних рейсів для повернення українців додому з 1-го по 9-е травня [ Редактировать ]
З 1 по 9 травня 2020 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" виконає одинадцять спеціальних міжнародних рейсів для громадян України і нерезидентів, що мають право в’їзду до нашої країни. Наразі на сайті авіакомпанії відкривається продаж квитків на такі спеціальні рейси:
- 1 травня 2020: Амстердам - Київ, Тель-Авів - Київ;
- 3 травня 2020: Женева - Київ, Дубай - Київ, Шарм-ель-Шейх - Київ;
- 5 травня 2020: Торонто - Київ, Дортмунд - Київ, Прага - Київ;
- 7 травня 2020: Мадрид - Київ, Мілан - Київ;
- 9 травня 2020: Мюнхен - Київ.
Іноземні громадяни, відповідно, зможуть скористатися рейсами МАУ в зворотному напрямку для вильоту з України в ці ж дати.
Придбати квитки можна через форму бронювання, яка відповідає кожному конкретному рейсу і даті, одразу після її активації.
На кожному з напрямків зафіксовано єдину кінцеву вартість, до якої включені всі податки та збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кг.
Реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту і є безкоштовною. З умовами перельоту на спеціальних рейсах можна ознайомитися за посиланням.