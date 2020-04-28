Деятельность американских биологических лабораторий в Украине, осуществлявшаяся бесконтрольно и непрозрачно для украинского общества, вызвала волну справедливого возмущения.

У украинцев, как и жителей стран Европы, которые могут оказаться заложниками биологических экспериментов, в том числе и над людьми, особую тревогу вызывают неоднократно фиксировавшиеся вспышки тяжелых заболеваний как раз в тех местах, где действовали биолаборатории США.

Речь идет о геморрагической пневмонии, холере и ряде других крайне заразных заболеваний, возбудители некоторых из которых точно не установлены до сих пор.

Пандемия коронавируса как никогда остро поставила вопрос о биологической защите украинского народа и нашего государства. Очевидно, что в такой ситуации власть не должна быть просто статистом, фиксирующим число заболевших и умерших, она обязана принять самые решительные меры.

И начинать надо с детальной оценки тех биологических угроз, которые уже существуют в Украине, честного и открытого отчета перед обществом, разработки мер безопасности.

Биологические лаборатории США в Украине должны быть немедленно проверены, все биологические препараты и записи - опечатаны. А работникам лабораторий необходимо безотлагательно создать комфортные условия для обсервации.

Карантин, в условиях которого находятся граждане Украины, делает эти меры эффективными именно сейчас. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует, чтобы власть немедленно приняла меры, направленные на обеспечение безопасности граждан Украины.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"