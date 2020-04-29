Накануне внеочередного заседания парламента, запланированного на 30 апреля, парламентская фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" направила письмо к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием включить в повестку дня работы парламента законопроекты и решения, направленные на преодоление эпидемии COVID-19, оказание помощи украинским гражданам, поддержку национальной экономики и восстановление мира в Украине.

В письме за подписью Сопредседателей фракции Юрия Бойко и Вадима Рабиновича отмечается, что в условиях действия карантина и катастрофического состояния экономики власть отстранилась от проблем людей, малого и среднего бизнеса, отечественных производителей, а главное - от решения таких сложных вопросов, как социальная защита граждан, занятость, сохранение рабочих мест, провоцирует протесты граждан и рост социальной напряженности в обществе.

Также в письме фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркивается необходимость безотлагательного начала работы над мирным политическим урегулированием конфликта на востоке Украины. Несмотря на чрезвычайную важность этого вопроса для восстановления единства и обеспечения развития страны, практическая работа, направленная ​​на разработку законодательных актов, предусмотренных минскими договоренностями и согласованных на Парижской встрече глав государств и правительств стран Нормандской четверки, пока не ведется.

"Пандемия является большой проблемой, и страна должна реагировать. Нам сегодня крайне необходимы качественная и доступная медицина, но без работающей экономики, без заботы о человеке Украина будет обречена и лишена перспективы на достойное будущее. Мы обязаны достичь мира и создать все необходимые условия для сохранения территориальной целостности государства. Настаиваем: меры по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений являются неотложными и промедление с их реализацией, их умолчание, являются недопустимыми и даже преступными", - говорится в письме.

Учитывая это, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" требует включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 30 апреля такие законопроекты:

Проект Постановления о неотложных мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации Минских соглашений (рег. №1120).

Данным проектом предусматривается признание исключительной важности Минских соглашений и поручается профильному комитету в течение месяца подготовить соответствующие проекты законов для имплементации достигнутых договоренностей.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной поддержки некоторых категорий лиц при введении карантина или чрезвычайной ситуации природного характера (рег. №3306-1).

Предлагается на постоянной основе при установлении карантина лицам, утративших трудоспособность, и, если их размер пенсии не превышает 3 прожиточных минимумов, предоставить единовременную выплату в размере 1 прожиточного минимума (2027 грн. с 01.01.2020р.).

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальных гарантий детей и семей с детьми (рег.№2085).

Проект предусматривает повышение государственной помощи для детей и семей с детьми, детям-сиротам, многодетным и приемным семьям и детским домам семейного типа. Предлагается увеличение помощи при рождении ребенка: первого до 88,9 тыс грн., на второго - 124,5 тыс грн., третьего и каждого следующего ребенка - по 213,5 тыс грн. Также проектом вводится новая государственная помощь - пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в размере не менее 30% прожиточного минимума и размер государственной социальной помощи увеличивается на каждого ребенка на 25-40%.

Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (рег.№3130).

Законопроектом предлагается отменить введенную медицинскую реформу (с 2016 года) и восстановить т. н. "Систему Семашко", что обеспечит повышение уровня доступности и эффективности медицинского обеспечения населения Украины.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию (рег. №2083-д).

Проектом обеспечивается право на пенсионное обеспечение внутренне перемещенных лиц и лиц, оставшихся проживать на временно оккупированных территориях Украины. Вводится обязанность выплаты всех замороженных пенсий на момент вооруженного конфликта и всем лицам, которые не являются внутренне перемещенными).

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" (относительно формирования повестки дня заседаний Верховной Рады Украины) (рег. №2610).

Проект направлен на расширение прав оппозиции и внефракционных народных депутатов принимать участие в формировании повестки дня работы Верховной Рады.