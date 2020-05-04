На Буковині звільнили скандального керівника патрульної поліції [ Редактировать ]
Гучна ротація в патрульній поліції Буковини. Відсьогодні - там новий очільник. Звільнення попереднього керівника понад рік вимагали громадські активісти й обласні депутати. За що? І чи задоволені тепер? Подробиці знає Ольга Паламарюк.
Скандал довкола патрульної поліції в Чернівецькій області триває ось уже кілька років.
У 2018 службовий "Аутлендер" на швидкості збив пішохода - на одній із вулиць Чернівців. Удар був такої сили, що двадцятивосьмирічний чоловік помер на місці. Тоді за це взялася прокуратура та СБУ. Патрульних усунули від роботи. Утім, далі справа з місця не зрушила.
Олександр Болтунов, депутат Чернівецької обласної ради:
На той момент, навіть по офіційній інформації від правоохоронних органів, швидкість патрульного автомобіля складала біля 100 км. Жодного відео з жодної камери, мені відомо, що патрульні не понесли жодної відповідальності. Навіть вони були повернуті нас свої посади.
А вже в березні цього року розгорівся новий скандал: пів сотні копів написали заяву - про недовіру своєму керівникові. Мовляв, той одноосібно розпочав ротацію підлеглих. Без обговорень і попереджень.
Валентин Шевчук, заступник командира роти №3:
Ми не розуміємо, коли нам заступати. По моєму графіку - я сьогодні мав бути вихідний. По їхньому графіку - я його не бачив. Я не знаю, мене ні з чим не ознайомлюють.
Вадим Борлодян, інспектор патрульної поліції:
Я хочу служити українському народові і не хочу комусь служити. І я не знаю, яку команду вони хочуть собі створити.
Така ситуація неабияк збурила громадськість. Поліцейських підтримали й обласні депутати. Сьогодні ж стало відомо: керівника патрульної поліції області таки змінили. Новим очільником управління став Олег Йосипів. Він уже обіймав цю посаду - до грудня 2017. Потім працював у Івано-Франківську. Щоправда, сам Йосипів ротацію називає плановою.
Олег Йосипів, керівник патрульної поліції в Чернівецькій області:
Дана ротація, дана зміна нас як керівників патрульної поліції жодним чином не пов'язана з випадками, ситуаціями, які мали місце в березні, так і напередодні чи якимось чином відбувалися в управлінні патрульної поліції. Це є планова ротація.
Відомо, що попереднього керівника Артура Шкроба перевели на Київщину. Тепер він очолюватиме патрульну поліцію Борисполя. Про кадрові зміни в самому обласному управлінні новий керівник не говорить. Мовляв, його завдання номер один - доукомплектувати поліцейські підрозділи.
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