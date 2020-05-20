Просто неба, на зеленій галявині. Рівно за рік після інавгурації Володимир Зеленський провів пресконференція. Журналісти питали у президента про внутрішню політику, відносини з олігархами, конфлікти у владній команді та епоху бідності. Які відповіді отримали - розповість Олексій Пшемиський.

Маріїнський палац. Саме тут цього разу вирішили провести пресконференція президента. Журналістам заздалегідь повідомили - акредитують не всіх. Через карантин. Та за дві години до початку біля воріт величезна черга.

Охочим роздають засоби захисту. Без маски ж не можна. Та на території надягають їх далеко не всі. Вже усередині журналісти дізнаються - пресконференція буде просто неба.

Кілька кордонів правоохоронців, перевірка температури та антисептики на кожному кроці, стільці розміщені за вимогами карантину та за 20 хвилин до початку пресконференція головною загрозою для журналістів та президента стала злива, у центрі столиці сильний дощ. тож найбільш популярні місця нині під деревами

Злива припиняється перед самісіньким приходом глави держави. На самому початку президент озвучує останні дані щодо поширення коронавірусу. Каже статистика позитивна. Тож про медицину і перші запитання. Журналістів цікавить, коли лікарі отримають обіцяні виплати.

Володимир Зеленський, президент України:

У всіх областях медики, які борються із коронавірусом отримають зарплату в розмірі трьохсот відсотків збільшення. у мене є інформація на два дні тому. В 15 областях повністю виплачені зарплати які я обіцяв.

Питають і про підтримку бізнесу. Адже в країні на додачу карантину ще й рекордна посуха.

Володимир Зеленський, президент України:

Все непросто, ми не друкуємо кошти, ми не сполучені штати, хоча в нас статистика краща 5-7-9 програма запрацювала, також на фінансовому рівні ми дотиснемо банківську систему ми їх дотиснемо і банки будуть не такими обережними видаючи кредити населенню.

Глава держави говорить і про послаблення карантину із 22 травня. А от на мера Черкас, який відкрив у місті заклади раніше - посипався шквал критики.

Володимир Зеленський, президент України:

Я не знаю, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали, це право народу України. Будь-ласка, обирайте бандитів, якщо хочете.

Далі журналістів звісно ж цікавить Донбас. Глава держави каже - досягнень багато. Повернули півтори сотні полонених. Та поки переговори і зустрічі у нормандському форматі заморожені.

Володимир Зеленський, президент України:

З Німеччиною, Францією ми говорили і всі підтримують, що одразу після ковіду у нас буде зустріч в нормандському форматі. Що стосується президента Росії - ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити, повинні домовлятися. Я ще раз говорю - мінський формат пріоритет, але ніхто не відміняє інші формати. Я готовий до будь-якого формату, який може призвести до припинення війни і повернення наших територій і людей. До будь-якого формату. Мені все одно. Нам потрібен результат.

Пресконференція тривала понад три години. Вже на останок главу держави питають і про другий термін. Чи буде він балотуватися знов.

Володимир Зеленський, президент України:

Якщо буде велика підтримка України я зможу про це думати. коли я буду думати, в мене є чим думати.

Розмова з пресою завершується через заплановану у президента зустріч. Поставити питання вдається далеко не всім. Глава держави звертається до журналістів, просить наступного року самим запропонувати формат спілкування. Аби пролунало якомога більше відповідей.