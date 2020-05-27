Художниця, що раніше займалася петриківським розписом, досить швидко пристосувалася до великих металевих площин

Карантин як джерело натхнення. Херсонська художниця під час вимушеної відпустки почала опановувати новий напрямок живопису. Раніше вона розмальовувала предмети інтер'єру та аксесуари, тепер взялася за двері під'їздів. Розпочала з власного будинку, тепер дівчину знає весь квартал.

"Мне так упало на сердце нарисовать такую тематику - трэвл. Обыграла от домофона звонок - велосипед. Вот ручка - колесико. Мне кажеться, это мило".

Мешканці цього під'їзду жартують: відтепер вхід - лише за закордонними паспортами. Їхня сусідка, сумуючи від неможливості подорожувати, вирішила зобразити символ Франції просто на дверях. Ганна - професійний художник. Тож не полишала творити і у вимушеній відпустці. Спочатку розмальовувала захисні маски, а далі перейшла до стріт-арту.

Ганна Волик, художниця:

Были просьбы, так как наводят весенние порядки, нарисовать что-то на дверях. Соседка предложила одуванчики. Я подумала, почему бы и нет. Такая простая тема, нарисовала одуванчики и выложила в Фейсбук. Это произвело такой ажіотаж.

Художниця, що раніше займалася петриківським розписом, досить швидко пристосувалася до великих металевих площин. Кульбабки, бузок, півники, піони. До Ганни стали звертатися близькі з проханням прикрасити і їхні під'їзди. А один хлопець, завдяки такому намальованому букету, навіть зміг вибачитися перед коханою. Найсвіжіша робота - подарунок для подруги.

Анжела Молчанова, подруга художниці:

Нам очень нравится! Происходит такое чудо, которое мы будем наблюдать каждый день. Будут цветы цвести у нас круглый год. И неважно, есть ли у нас в этом году в палисаднике какие-то прелести, но перед глазами на подъезде всегда будет красота.

4-5 годин і картина готова. Акрилові фарби майстриня покриває лаком, тож зображення довговічне і не потребує особливого догляду. Окрім дверей, Ганна взялася розписати і стіни в під'їзді. В найближчих планах художниці - прикрасити малюнками приміщення в дитячій інфекційній лікарні.