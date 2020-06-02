Видри окупували Сінгапур: люди погрожують війною [ Редактировать ]
У Сінгапурі видри відвойовують територію в людей. У відповідь дехто з містян хоче їх відстрілювати. Про війну з тваринами - Анна Філь.
Сінгапур це не лише кам'яні джунглі. Подекуди радше тропічний ліс. Одна з туристичних принад міста-держави - видри. Їх там приблизно сотня, живуть родинами - й навіть воюють між собою за територію, як справжня мафія.
Доки ж люди ховаються по домівках від вірусу, хвостаті - почуваються господарями в місті. Вільно вештаються вулицями, намагаються пробратися в зачинені торговельні центри. Ось, наприклад, прийшли провідати пацієнтів однієї з лікарень.
Сівосотхі, біолог з Національного університету Сінгапура:
Гладкошерсті видри швидко пристосовуються до будь-яких умов. Вони можуть жити в підвалах, стічних каналах. Зараз, коли на вулицях менше людей і транспорту, тваринам простіше переміщатися з однієї водойми до іншої. Так вони відкривають для себе місто.
Деякі сінгапурці від цього не в захваті. Вимагають зупинити видряче свавілля. Як-от власниця одного зі спа-комплексів. Видри пробралися на територію закладу і поїли з озера рідкісну рибу - одна особина коштує до десяти тисяч доларів! Кін після такого інциденту в пресі і соцмережах розгорілися суперечки. Деякі закликають відлякувати видр гучномовцями і гумовими кулями. А то й взагалі частково перебити. Бо ж саме дикі тварини - можуть заразити людей новими видами вірусів. Інші переконують: треба звикати до нових реалій.
Артур Лім, адвокат:
Думаю, навмисне винищення популяції - це вже занадто. Ми повинні навчитися мирно співіснувати на одній території з іншими істотами. Для них це середовище теж стало природним.
Пан Вонг, жителька Сінгапура:
Вони такі милі! Не розумію, як можуть видри комусь не подобатися. І взагалі - це гордість Сінгапура - дикі тварини, які живуть просто поруч із людьми.
На захист хвостатих став навіть прем'єр-міністр Сінгапура. Закликав співгромадян не боротися за територію, а жити з чотирилапими сусідами в мирі.
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