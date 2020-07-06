Після різкого подорожчання наприкінці минулого тижня, курс долара в обмінниках київських банків почав дешевшати. В середньому на 10 копійок - 27 гривень 20 копійок за "зелений". Валютний ринок почало лихоманити після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Варто додати, що цього тижня, 10 липня, збігає термін повноважень Олега Чурія, який відповідає за валютний блок Нацбанку. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Ради НБУ Богдан Данилишин, продовжити повноваження Олега Чурія у Нацбанку відмовилися.

******

Штрафи та пеня за просрочені платежі по кредитах поза законом. Протягом карантину та додатково плюс 30 днів після його закінчення комерційним банкам заборонено нараховувати українському бізнесу штрафні санкції за затримку виплат по кредитних відсотках.

Відповідний закон набув чинності у рамках заходів із підтримки відчизняних підприємств, що потерпають від карантинних обмежень. Разом з тим, усю позику та загальну суму відсоткових платежів доведеться повернути по завершенні карантинних заборон. Нова норма запроваджена від сьогодні щодо юридичних осіб. Із травня вона вже діє для пересічних громадян - роз'яснюють в НБУ.

******

В Україні суттєво знижуються депозитні ставки за вкладами для громадян та бізнесу. Ця тенденція триває вже два тижні. Консалтингові агентства опитали 26 основних українських банків.

За результатами опитування, середня ставка у гривнях на 12 місяців наразі становить 8,6 відсотка. В доларах США такий показник - менше півтора відсотка. Фінансисти пов'язують зниження доходності за вкладами політикою здешевлення кредитів Нацбанком, - нещодавно було істотно знижено облікову ставку НБУ, а також досягнуто стабільності курсу американської валюти на ринку.

Сприяє цьому і довіра громадян - від початку року, за даними Фонду гарантування вкладів, - вони зросли, не зважаючи на пандемію, на 29 мільярдів гривень - до загальної суми на більш ніж, пів трильйона.

******

В Україні прогнозують рекордний врожай соняшнику. Попри мінливість погодних умов наразі для цієї культури вони виявляються вкрай сприятливими. Валовий збір прогнозують на рівні 16 мільйонів тон. Для порівняння минулого року цей показник сягнув 14 з половиною мільйонів тон.

Українські аграрії вкотре обігнали за врожайністю цієї культури Євросоюз, Аргентину та Росію. Аналітики це традиційно пояснюють невисоким бажанням у світі вирощувати соняшник - оскільки він надто виснажує ґрунт.