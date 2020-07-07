Війна на Сході: під потужний обстріл потрапили оборонці Новотошківського [ Редактировать ]
Доба на східному фронті почалася з нових атак російських окупантів. Ворог знову кинув у бій міномети і артилерію. Під потужний обстріл потрапили оборонці Новотошківського. Ворожі провокації зафіксовані також біля Старогнатівки, Водяного та Богданівки.
За минулу добу найманці здійснили сім вогневих атак, поранивши одного нашого бійця. Поблизу Новгородського бойовики випустили два десятки артилерійських снарядів. А неподалік Зайцевого і Південного били зі 120 мінометів. За даними розвідки, напередодні наші підрозділи завдали потужного удару у відповідь, знищивши вісьмох окупантів, ворожий бліндаж та дві самохідні арт-установки противника.
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