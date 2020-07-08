COVID-19 в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
Кількість українців, інфікованих коронавірусом знову зростає. За добу - 807 нових випадків, 23 людей померло - повідомили в МОЗ. Натомість одужала рекордна кількість пацієнтів - 926. Нагадаю, останні дві доби число нових випадків не перевищувало 600. Загалом в Україні зафіксовано вже понад 50 тисяч хворих. У лідерах - як і раніше Львівська та Рівненська області, а також Київ.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Шановні українці, звертаюсь до вас. Дотримуйтесь, будь ласка, всіх рекомендацій міністерства охорони здоров'я. Всі ці рекомендації - вони напряму впливають на ризик інфікування коронавірусною хворобою. Носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, користуйтесь антисептиками.
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