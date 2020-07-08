Чому карантин став причиною екологічної катастрофи для жителів Таїланду [ Редактировать ]
Доставка їжі додому під час карантину обернулася екологічною катастрофою для жителів Таїланду. Країна буквально завалена пластиковими відходами. Як активісти та уряд планують позбутися непотребу - дивіться далі.
Канали, річки та сміттєзвалища - усе забите харчовими контейнерами, пластиковим посудом та пакетами. Цей непотріб з'явився під час пандемії і став справжньою загрозою.
Віярн Сімачая, президент Інституту навколишнього середовища Таїланду:
Порівняно з аналогічним періодом минулого року, - тільки у Бангкоку ми нарахували приріст відходів пластичної маси приблизно на 62 відсотки.
Таїланд разом з Індонезією, Філіппінами, Китаєм та В'єтнамом виробляють половину пластикового сміття у світі. За останній рік країни запровадили нові правила: наприклад, у супермаркетах заборонили поліетиленові пакети. Але проблему засмічення це не вирішило
Віярн Сімачая, президент Інституту навколишнього середовища Таїланду:
Людям зручніше використовувати саме пластикові контейнери, ніж інші ємності. Тому відходів більшає, їх уже не встигають переробляти.
Активісти Таїланду стурбовані такою залежністю від пластику і намагаються перетворити шкоду на користь. Прикладом у цій боротьбі став еколог Вечсаван Лакас. Він очолює команду з брукування доріг плитами, які виготовляє з поліетиленових пакетів та піску. Такий матеріал легший для транспортування і може прослужити аж 400 років.
Вечсаван Лакас, еколог:
Спочатку нагріваю пісок, а потім додаю подрібнений полімер. Люди надсилають мені його з усієї країни. Щодня я отримую від 10 до 20 ящиків з непотребом. А це приблизно 40 тонн на рік.
Але цього - вкрай мало, - порівняно з промисловими масштабами виробництва пластику. Тому, хоча новація і корисна, без допомоги уряду не обійтися.
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