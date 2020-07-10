У Дніпрі зіткнулися вантажівка, мікроавтобус і легковик [ Редактировать ]
Масштабна ДТП сталася пізно ввечері у Дніпрі. Двоє людей загинуло, троє травмованих. Зіткнулися вантажівка, мікроавтобус і легковий автомобіль.
Рятувальники та водії були змушені витягати пасажирів з понівеченого авта, після зіткнення їх затисло у машинах. Деталі аварії встановлюють правоохоронці.
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