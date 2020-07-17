В Житомире ночью, 17 июля, неизвестные бросили гранату во двор дома. В результате взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской области.

Сейчас правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Инцидент предварительно квалифицировали по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Ранее в Бердянске пьяный мужчина стрелял по детям.