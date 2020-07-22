В 2019 году было выявлено 627,9 тысяч человек, которые находись нелегально в странах Европейского Союза. Самые высокие показатели были зарегистрированы для граждан Марокко (41,5 тысяч), Украины (41,3 тысяч) и Сирии (40,2 тысяч). Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, в 2019 году страны ЕС предписали покинуть свою территорию 491,2 тысячам граждан стран, не входящих в ЕС. Наибольшее количество людей, которым было приказано покинуть территорию стран-членов ЕС, составляли украинцы (37,1 тысяч), марокканцы (34,8 тысяч) и албанцы (30,9 тысяч).

Также в 2019 году за пределы ЕС было выдворено 142,3 тысяч граждан, не являющихся гражданами ЕС. Украинцы (27,2 тысяч) возглавили список граждан, не входящих в ЕС, которые вернулись в страны. За ними следуют албанцы (15,4 тысяч), марокканцы (10,2 тысяч) и грузины (8,6 тысяч).

Кроме того, 2019 году 717,6 тысячам граждан стран, не входящих в ЕС, было отказано во въезде в ЕС на одной из его внешних границ. Наибольшее число граждан, которым закрыли въезд, были из Марокко (489,9 тысяч), за которыми следуют граждане Украины (66,5 тысяч) и Албании (22,8 тысяч).

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