На днях большая группа народных депутатов в составе более 50 человек обратилась с письмом к премьер-министру с призывом сохранить заложенный курс на реформы в сфере недропользования и не допустить увольнения нынешнего председателя Госгеонедр Романа Опимаха.

Как поделились источники в Офисе Президента, главным инициатором таких кадровых изменений выступил в первые же дни своего назначения министр окружающей среды и природных ресурсов Абрамовский. Повод - бездеятельность и неэффективность, а также обвинение Опимаха в желании вывести службу из под подчинения министерства.

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Кто такой Абрамовский?

Новый министр - человек с неоднозначной репутацией и явно не относится к людям из новой формации. Среди негативных вещей, собеседники называют, скандальное увольнения из ИСД за кражу на закупках, махинаций с Укрводшляхом и задержание за взятку на должности заместителя министра регионального развития и строительства, где в обязательства Абрамовского входило курирование деятельность ГАСИ.

По словам участников рынка, во времена Порошенка долгое время в ГАСИ "рулили" ставленники братьев Горовых, которые также имели прямое отношения и к Госгеонедрам. Методы их работы в обеих учреждениях были одинаковые - вымогательство денег или доли в бизнесе за каждое выданное согласование.

Второй "официальной" группой влияния в Госгеонедрах также был российский бизнесмен Павел Фукс и его партнер Игорь Абрамович, ныне народный депутат ОПЗЖ. В 2018-2019 годах они оформили на себя оставшиеся государственные доли в компании Голден Деррек (принадлежавшей когда-то министру-беглецу Эдуарду Ставицкому) с 19 нефтегазовыми лицензиями на балансе, а также вне аукционов получили в службе еще с два десятка перспективных площадок. Экспремьер-министр Алексей Гончарук неоднократно публично заявлял о преступных связях Фукса в Госгеонедрах и о необходимости государства избавиться от таких "смотрящих".



Учитывая данные факты, сомнение в искренности обвинений министра в отношении Опимаха зародилось у многих депутатов "Слуги народа", как и в Офисе Президента. Работающий бизнес в один голос заявляет, что рынок наконец-то заработал нормально и его не кошмарят, а вырученные средства от проданных объектов на открытых аукционах пополняют госбюджет. Хотя СМИ и связывают Опимаха с олигархами Пинчуком и Ахметовым, из-за работы в Ассоциации газодобывающих компаний, о каком-то фаворитизме в его решениях говорить не приходится. Учитывая это, упрек в бездеятельности выглядит довольно безосновательным и может быть не в пользу имиджа власти.

Кого готовят на замену?

Среди кандидатов на замену, всплыло несколько имен. Все они так или иначе связаны с харьковской группой Фуксом и Абрамовичем.

Первый, Игорь Тимошенко, возглавляющий отдел лицензирования в Госгеонедрах в 2018-2019 годах. Именно его подпись стоит на бланках упомянутых выше нефтегазовых лицензиях. Засылка по нему сейчас находится на согласовании министерств и правоохранительных органов для дальнейшей подачи на Кабмин.



Второй, Дмитрий Мормуль - возглавляющий Госгеонедра во времена одиозных министров Ставицкого и Злочевского времен Януковича. Также Мормуля связывали с известным рейтером - Павлом Куфтаревым, который является другом министра Абрамовского, что тот и не скрывает, проводя с ним совместные публичные мероприятия. Якобы не так давно Мормулю даже было организовано собеседование на эту должность с некоторыми влиятельными депутатами от "Слуги Народа" - в частности, Олегом Бондаренком, председателем экологического комитета Рады.



Третим кандидатом является львовянин Ярослав Климович - бывший руководитель НАК Надра Украины, компании подчиненной Госгеонедрам. В 2019 году Климович передал госдолю ведомственного предприятия в пользу акционеров Голден Деррека, по факту чего возбуждено криминальное дело и идет следствие со стороны НАБУ, ДБР и СБУ.



Он же является одним из основных выгодополучателей от сдачи в субаренду некоторых объектов недвижимости НАК Надра Украины, в частности так называемого "Дома Книги" в центре Львова, сданого по нерыночных тарифам в аренду при его правлении.

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По-видимому, основным мотивом для Фукса является защита незаконно полученных активов, которую Опимаху обеспечивать особого резона нет. Занявший же позицию "всех менять" новый министр оказался как раз к месту. Другими словами: и в теме, и в доле.