Дніпро накрила гроза зі шквальним вітром та градом [ Редактировать ]
Гроза зі шквальним вітром та градом накрила Дніпро напередодні ввечері. За кілька хвилин через сильну зливу дороги перетворилися на річки, а вітер позривав із дахів металеві листи та обірвав лінії електропередач. Припинив роботу електротранспорт.
Не встояли й дерева-велетні. На головній площі міста з коренем вирвало величезну сосну заввишки кілька десятків метрів. Рятувальники та комунальники прибирають наслідки негоди.
по теме
Мітинг у Дніпрі: чим погрожують протестувальники чиновникам
Людей обурила адміністративна реформа. Біля обласної ради вони вимагали поділити райони по-іншому. Кажуть - у нинішньому вигляді новації перетворять їхнє життя на пекло
"Даже не зашили после вскрытия": работники морга отдали роженице тело ребенка в мусорном пакете (фото)
В Днепре произошел жуткий инцидент
Никто не заступился: в Днепре мужчина зверски избил девушку на глазах у прохожих (видео)
В Днепре мужчина избил девушку ногами на глазах десятков людей
У Дніпрі вибухнула маршрутка
У салоні розірвався бак з охолоджувальною речовиною. Гарячою парою жінці обпекло ліву руку. Постраждала самостійно обробила рану
Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження
В Україні за добу - 1158 нових заражень коронавірусом. 575 пацієнтів - одужали, 29 - померли від ускладнень. Загалом від початку епідемії - Ковід діагностували у понад 83-х тисяч українців