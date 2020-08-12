Гроза зі шквальним вітром та градом накрила Дніпро напередодні ввечері. За кілька хвилин через сильну зливу дороги перетворилися на річки, а вітер позривав із дахів металеві листи та обірвав лінії електропередач. Припинив роботу електротранспорт.

Не встояли й дерева-велетні. На головній площі міста з коренем вирвало величезну сосну заввишки кілька десятків метрів. Рятувальники та комунальники прибирають наслідки негоди.