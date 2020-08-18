На Буковині планують побити рекорд України з кількості донорів [ Редактировать ]
Збільшити кількість донорів планують на Буковині. Через карантин в області люди бояться здавати кров. Однак медики заспокоюють: інфекція так не передається. До того ж регулярно здавати кров корисно для організму. Про благодійництво, котре рятує людські життя - Ольга Паламарюк.
На донорській кушетці Володимир уперше. Кров прийшов здати - для дружини. Вона от-от має народжувати.
Переживань поки нема.
Насправді донорів-початківців тут зустрінеш рідко. Кров здають, в основному, "ветерани". Їх уже знають в обличчя і чекають з нетерпінням.
Наталія Щурська, донор:
Я вважаю, що кров здавати потрібно, бо це може врятувати комусь життя. Хтось може святкувати ще один день народження. В мене теж є діти, вони теж з негативним резусом крові. Я знаю, що це рідкісна кров, і вона комусь потрібна.
О пів на десяту ранку кров уже здали 14 донорів. Це хороший показник. Та не ідеальний. Потреба у цій життєво необхідній рідині існує постійно. Особливо зараз, під час карантину.
Анжеліка Каланча, директорка Чернівецького обласного центру служби крові:
В нас було в цьому році, коли близько восьми хворих одночасно були з кровотечами - рідкісна група, ІІ-. І близько місяця ми в дуже напруженому стані були. Нам потрібні всі групи крові наразі, для поповнення банку.
Окрім крові у центрі здають також плазму. Її "відділяють" у спеціальній центрифузі. Таких апаратів в Україні лише два - в Чернівцях та Харкові.
От ми її кладемо один проти одного і оці два. Тепер ми закриваємо.
Далі плазму відправляють у заморожувач, а звідти до спеціальних холодильників. Тут вона зберігається до двох років. Отож, один донор може врятувати кілька людських життів.
Олена Макаренко, завідувачка відділення комплектування донорських кадрів:
Ми стараємося піднімати цю планку, щоб це було престижно, щоб це було здорово. Щоб люди цим могли хизуватися - бо ти повністю здорова людина, в тебе зробили всі аналізи.
Аби охочих поділитися кров'ю більшало , в Центрі донорства постійно влаштовують акції з призами та сувенірами. Цього разу - навіть замахнулися на рекорд. За місяць планують залучити, щонайменше, тисячу благодійників.
по теме
Маски та перерви для прогулянок: школи Німеччини почали "карантинний" навчальний рік
Питання освіти в країні - це компетенція земель. І кожна з них сама вирішує, коли саме діти мають йти до школи і яких санітарних норм повинні дотримуватись, аби не допустити поширення коронавірусу
Британці розробили новий тест на COVID-19
На відміну від попередніх розробок, нова система шукає не частки РНК віруса або антитіла до нього, а так звані Т-лімфоцити
Китай анонсував початок продажу вакцини проти COVID-19
Чиновник також зазначив, що вже перевірив препарат на собі і не відчуває побічних ефектів. Нагадаю, Китай висунув вимоги до вакцини від коронавірусу
У Рівненській області зафіксували 178 нових випадків COVID-19 за добу
1464 випадки інфікування коронавірусом - виявили в Україні за минулу добу. 21 людина померла
У Європі фіксують нові коронавірусні антирекорди
Коронавірусні антирекорди фіксують у Франції, Туреччині та Південній Кореї. Збільшення кількості хворих змусило насторожитися Італію та Німеччину