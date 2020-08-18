Збільшити кількість донорів планують на Буковині. Через карантин в області люди бояться здавати кров. Однак медики заспокоюють: інфекція так не передається. До того ж регулярно здавати кров корисно для організму. Про благодійництво, котре рятує людські життя - Ольга Паламарюк.

На донорській кушетці Володимир уперше. Кров прийшов здати - для дружини. Вона от-от має народжувати.

Переживань поки нема.

Насправді донорів-початківців тут зустрінеш рідко. Кров здають, в основному, "ветерани". Їх уже знають в обличчя і чекають з нетерпінням.

Наталія Щурська, донор:

Я вважаю, що кров здавати потрібно, бо це може врятувати комусь життя. Хтось може святкувати ще один день народження. В мене теж є діти, вони теж з негативним резусом крові. Я знаю, що це рідкісна кров, і вона комусь потрібна.

О пів на десяту ранку кров уже здали 14 донорів. Це хороший показник. Та не ідеальний. Потреба у цій життєво необхідній рідині існує постійно. Особливо зараз, під час карантину.

Анжеліка Каланча, директорка Чернівецького обласного центру служби крові:

В нас було в цьому році, коли близько восьми хворих одночасно були з кровотечами - рідкісна група, ІІ-. І близько місяця ми в дуже напруженому стані були. Нам потрібні всі групи крові наразі, для поповнення банку.

Окрім крові у центрі здають також плазму. Її "відділяють" у спеціальній центрифузі. Таких апаратів в Україні лише два - в Чернівцях та Харкові.

От ми її кладемо один проти одного і оці два. Тепер ми закриваємо.

Далі плазму відправляють у заморожувач, а звідти до спеціальних холодильників. Тут вона зберігається до двох років. Отож, один донор може врятувати кілька людських життів.

Олена Макаренко, завідувачка відділення комплектування донорських кадрів:

Ми стараємося піднімати цю планку, щоб це було престижно, щоб це було здорово. Щоб люди цим могли хизуватися - бо ти повністю здорова людина, в тебе зробили всі аналізи.

Аби охочих поділитися кров'ю більшало , в Центрі донорства постійно влаштовують акції з призами та сувенірами. Цього разу - навіть замахнулися на рекорд. За місяць планують залучити, щонайменше, тисячу благодійників.