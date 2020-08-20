Будинок в Італії за два євро. Атракціон небаченої щедрості розпочнеться невдовзі в одному з муніципалітетів на острові Сицилія.

Місцева влада планує продати 15 будинків, аби залучити нових мешканців у регіон, який страждає від депопуляції - катастрофічного зменшення населення.

Акцію тут проводять уже вдруге. Спершу будинки продавали по одному євро і такі пропозиції мали шалений попит. Щоправда, смішна ціна - лише рекламний трюк: адже покупці повинні відремонтувати будинок власним коштом, і мають внести в місцевий бюджет депозит у п'яти тисяч євро, який їм повернуть після завершення ремонту.

Подібні розпродажі проводили вже у кількох регіонах Італії: чиновники звітують про успіхи. Торгівлю перервали через пандемію, але відновлять, щойно пересування між країнами відновиться.