На Сицилії продають будинки за два євро [ Редактировать ]
Будинок в Італії за два євро. Атракціон небаченої щедрості розпочнеться невдовзі в одному з муніципалітетів на острові Сицилія.
Місцева влада планує продати 15 будинків, аби залучити нових мешканців у регіон, який страждає від депопуляції - катастрофічного зменшення населення.
Акцію тут проводять уже вдруге. Спершу будинки продавали по одному євро і такі пропозиції мали шалений попит. Щоправда, смішна ціна - лише рекламний трюк: адже покупці повинні відремонтувати будинок власним коштом, і мають внести в місцевий бюджет депозит у п'яти тисяч євро, який їм повернуть після завершення ремонту.
Подібні розпродажі проводили вже у кількох регіонах Італії: чиновники звітують про успіхи. Торгівлю перервали через пандемію, але відновлять, щойно пересування між країнами відновиться.
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