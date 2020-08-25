COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ [ Редактировать ]
В Україні попередньої доби - 1799 нових інфікованих СOVID-19. 22 людини померли від ускладнень. Майже триста одужали. Найбільше заражень у Києві, на Буковині та на Івано-Франківщині.
Загалом на коронавірус захворіли понад 106 тисяч українців. Померли за весь час епідемії -- більше як дві тисячі людей.
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