В Україні попередньої доби - 1799 нових інфікованих СOVID-19. 22 людини померли від ускладнень. Майже триста одужали. Найбільше заражень у Києві, на Буковині та на Івано-Франківщині.

Загалом на коронавірус захворіли понад 106 тисяч українців. Померли за весь час епідемії -- більше як дві тисячі людей.