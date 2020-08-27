Війна на Донбасі: ворожих обстрілів не зафіксовано [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби панувала тиша. Збройних провокацій з боку противника не зафіксовано. Українські військові теж дотримуються режиму припинення вогню. У прифронтовій зоні рятувальники розміновують території. За попередню добу очистили 7 гектарів. Знайдені та знешкоджені майже півтори сотні боєприпасів.
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